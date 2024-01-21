Посыльный Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посыльный Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Посыльный Григорий Прокофьевич

Мать: Посыльная Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лида

Мать ребёнка: Посыльная Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наташа

Мать ребёнка: Посыльная Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посыльная Ольга

Смерть
Неизвестно
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