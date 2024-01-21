Посыльный Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Посыльный Григорий Прокофьевич
Мать: Посыльная Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лида
Мать ребёнка: Посыльная Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наташа
Мать ребёнка: Посыльная Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посыльная Ольга
Смерть
Неизвестно