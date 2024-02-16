Попов неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Попов Алексей
Мать ребёнка: Попова Павла Виссарионовна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Попов Николай
Мать ребёнка: Попова Павла Виссарионовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: Попова Павла Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно