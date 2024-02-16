Попов неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Попов Алексей

Мать ребёнка: Попова Павла Виссарионовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Попов Николай

Мать ребёнка: Попова Павла Виссарионовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: Попова Павла Виссарионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Павла Виссарионовна

Смерть
Неизвестно
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