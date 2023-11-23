Ширяева Елизавета Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ширяев Александр Александров
Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов
Рождение ребёнка
07.07.1870
Сын: Ширяев Владимир Александров
Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: (Ширяева) Мария Александрова
Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов
Рождение ребёнка
26.07.1873
Сын: Ширяев Василий Александров
Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов
Рождение ребёнка
27.05.1876
Дочь: (Ширяева) Мария Александрова
Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов
Смерть
Неизвестно