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Ширяева Елизавета Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Александр Иоаннов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Ширяев Александр Александров

Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов

Рождение ребёнка
07.07.1870

Сын: Ширяев Владимир Александров

Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов

Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: (Ширяева) Мария Александрова

Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов

Рождение ребёнка
26.07.1873

Сын: Ширяев Василий Александров

Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов

Рождение ребёнка
27.05.1876

Дочь: (Ширяева) Мария Александрова

Отец ребёнка: Ширяев Александр Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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