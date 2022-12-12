Сергеева (Туманова) Юлия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Туманова) Юлия Анатольевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.07.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1977

Отец: Туманов Анатолий Алексеевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.03.2003

Сын: Сергеев Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Сергеев Андрей Сергеевич

санкт-петербург
Бракосочетание
21.03.2017

Муж: Сергеев Андрей Сергеевич

санкт-петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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