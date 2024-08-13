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Власов Николай Андреевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Власов Андрей Фомич

Мать: Власова (Власова) Авдотья Филатовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866

Сын: Власов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
1867

Жена: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Власова (Власова) Настасия Николаевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Власова (Власова) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Власова (Власова) Минадора Николаевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Власова (Власова) Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Власов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Власова (Власова) Агрипина Николевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
1887

Жена: Власова (Власова) Феврония Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Власова (Власова) Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Феврония Тимофеевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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