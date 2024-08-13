Власов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Власов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна
Дочь: Власова (Власова) Настасия Николаевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна
Дочь: Власова (Власова) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна
Дочь: Власова (Власова) Минадора Николаевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна
Дочь: Власова (Власова) Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна
Сын: Власов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна
Дочь: Власова (Власова) Агрипина Николевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Прасковья Григорьевна
Дочь: Власова (Власова) Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Феврония Тимофеевна