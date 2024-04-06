Двинянин Григорий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двинянин Григорий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.?

Отец: Двинянин Илья Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двинянина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двинянина Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Двинянина Людмила Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двинянин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
03.06.1967

Дочь: Двинянина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна

Смерть
Неизвестно

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