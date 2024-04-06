Двинянин Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.?
Отец: Двинянин Илья Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двинянина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двинянина Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Двинянина Людмила Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двинянин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
03.06.1967
Дочь: Двинянина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Колокольцева Зинаида Александровна
Смерть
Неизвестно