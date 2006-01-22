Синицына (Пашкина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына (Пашкина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Владивосток, Приморский Край, Россия

Дата рождения

24.01.1929

Дата смерти

22.01.2006

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1929

Отец: Пашкин Сергей Иванович

Мать: Пашкина Вера Михайловна

Владивосток, Приморский Край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
22.11.1951

Муж: Синицын Владимир Иванович

п.Рудничный, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
04.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Владимир Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Владимир Иванович

Киржач, Владимирская обл., Россия
Смерть
22.01.2006
Тверь, город Тверь, Тверская область

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