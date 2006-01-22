Синицына (Пашкина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияВладивосток, Приморский Край, Россия
Дата рождения24.01.1929
Дата смерти22.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1929
Отец: Пашкин Сергей Иванович
Мать: Пашкина Вера Михайловна
Владивосток, Приморский Край, Россия
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.11.1951
п.Рудничный, Кировская обл., Россия
Рождение ребёнка
04.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Владимир Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синицын Владимир Иванович
Киржач, Владимирская обл., Россия
Смерть
22.01.2006