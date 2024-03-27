Сагит Сындык Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагит Сындык Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Сындык Иванов

Мать: Якыя Айбулатова

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амин Сагитов №22-50

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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