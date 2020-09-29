Гельштейн Григорий
Место рождения
Дата рождения20.02.1958
Дата смерти29.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958
Отец: Гельштейн Гдаль
Мать: (Гельштейн) Вита (Хая)
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
17.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.09.2020
Похороны
Неизвестно