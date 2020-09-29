Гельштейн Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГельштейн Григорий

Гельштейн Григорий

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.02.1958

Дата смерти

29.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1958

Отец: Гельштейн Гдаль

Мать: (Гельштейн) Вита (Хая)

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Рождение ребёнка
17.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.09.2020
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.