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Васильев Михайло Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Васильев Ефим Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Катерина Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Васильев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Васильев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Васильев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аграфена Михайловна

Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Феодосия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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