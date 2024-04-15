Васильев Михайло Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Васильев Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Катерина Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Васильев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Васильев Федор Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Васильев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аграфена Михайловна
Мать ребёнка: Васильева Феодосия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно