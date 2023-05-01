Борисов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1987

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1987

Отец: Борисов Михаил Юрьевич

Мать: Борисова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
13.09.2011

Сын: Борисов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Борисова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
17.05.2016

Сын: Борисов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Борисова Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
15.09.2022

Сын: Борисов Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Борисова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Наталья Сергеевна

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