Борисов Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1987
Отец: Борисов Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
13.09.2011
Мать ребёнка: Борисова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
17.05.2016
Сын: Борисов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Борисова Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
15.09.2022
Мать ребёнка: Борисова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно