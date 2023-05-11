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Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптович Илья Кондратьевич

Рождение ребёнка
23.04.1837

Дочь: (Каптович) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.04.1839

Сын: Каптович Семен Ильич

Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.07.1841

Сын: Каптович Антон Ильич

Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.06.1843

Дочь: (Каптович) Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич

Нежевка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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