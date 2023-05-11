Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1837
Дочь: (Каптович) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич
Рождение ребёнка
17.04.1839
Сын: Каптович Семен Ильич
Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.07.1841
Сын: Каптович Антон Ильич
Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.06.1843
Дочь: (Каптович) Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Каптович Илья Кондратьевич
Смерть
Неизвестно