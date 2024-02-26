Завайская (Кастальская) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.12.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гриневич Борис
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.1967
Ташкент, Узбекистан