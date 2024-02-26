Завайская (Кастальская) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завайская (Кастальская) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.12.1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кастальский Сергей Николаевич

Мать: Кастальская Наталья Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гриневич Борис

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.1967
Ташкент, Узбекистан
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