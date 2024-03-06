Байбаков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1919
Дата смерти28.01.1991
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.01.1991