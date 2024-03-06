Байбаков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбаков Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1919

Дата смерти

28.01.1991

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.01.1991

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