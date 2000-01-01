Федорин Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорин Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1899

Сын: Федорин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федорина Анна Иванова

д. Ягодное, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорин Семён Васильевич

Мать ребёнка: Федорина Анна Иванова

Россия Горьковская обл. Курмышский р-н д.Ягодное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорина Анна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Федорина Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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