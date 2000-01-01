Якубцова (не известно) Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубцова (не известно) Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубцов Лев Семенович

Отец ребёнка: Якубцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Семеновна

Отец ребёнка: Якубцов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубцова Люся Семеновна

Отец ребёнка: Якубцов Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубцов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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