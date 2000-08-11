Каблучая (Бойко) Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1900
Дата смерти11.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1900
Отец: Бойко Василий
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
09.05.1919
Дочь: Маценко Анна Гаврииловна
Отец ребёнка: Каблучий Гавриил Спиридонович
Рождение ребёнка
06.08.1921
Дочь: Дьяченко Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Каблучая Варвара Гаврииловна
Отец ребёнка: Каблучий Гавриил Спиридонович
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Каблучий Григорий Иванович
Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
12.?.1930
Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
28.02.1932
Дочь: Поникаровская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1978