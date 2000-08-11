Каблучая (Бойко) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каблучая (Бойко) Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1900

Дата смерти

11.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1900

Отец: Бойко Василий

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
09.05.1919

Дочь: Маценко Анна Гаврииловна

Отец ребёнка: Каблучий Гавриил Спиридонович

Рождение ребёнка
06.08.1921

Дочь: Дьяченко Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Каблучая Варвара Гаврииловна

Отец ребёнка: Каблучий Гавриил Спиридонович

Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Каблучий Григорий Иванович

Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
12.?.1930

Сын: Каблучий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
28.02.1932

Дочь: Поникаровская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Каблучий Иван Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблучий Иван Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каблучий Гавриил Спиридонович

Смерть
11.01.1978
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