Шаппо Николай Иванович 12.08.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Шаппо Николай Иванович

Автор
СШ
Шаппо С.

мужской, родился 12.08.1928

умер 20.12.2014

Отец
Шаппо Иван Исакович1896 г.р.
Мать
Шаппо (Конопелько) Федора Семеновна1905 г.р.
Супруги
Конопелько Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Шаппо Григорий Николаевич27.09.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928

Отец: Шаппо Иван Исакович

Мать: Шаппо (Конопелько) Федора Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конопелько Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.09.1958

Сын: Шаппо Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Конопелько Анна Ивановна

Смерть
20.12.2014

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