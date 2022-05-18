Шаппо Николай Иванович
мужской, родился 12.08.1928
умер 20.12.2014
ОтецШаппо Иван Исакович1896 г.р.
МатьШаппо (Конопелько) Федора Семеновна1905 г.р.
Супруги
Конопелько Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Шаппо Григорий Николаевич27.09.1958 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конопелько Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1958
Сын: Шаппо Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Конопелько Анна Ивановна
Смерть
20.12.2014