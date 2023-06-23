Денисова Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1937
Дочь: Достойнова Татьяна Всеволодна
Отец ребёнка: Достойнов Всеволод Александрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно