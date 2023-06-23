Денисова Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Достойнов Всеволод Александрович

Рождение ребёнка
02.01.1937

Дочь: Достойнова Татьяна Всеволодна

Отец ребёнка: Достойнов Всеволод Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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