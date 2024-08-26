Зуева Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуев Яков Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Зуев Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Зуев Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Зуева) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Зуева) Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич
Смерть
Неизвестно