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Зуева Параскева Ивановна

Место рождения

Куракинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Куракинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Павшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Зуев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич

Павшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Зуев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич

Павшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Зуев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич

Павшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Зуева) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич

Павшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Зуева) Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич

Павшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Зуев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Зуев Яков Васильевич

Павшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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