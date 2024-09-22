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Горбачев Иван Иванов

Место рождения

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Горбачев Иван Аверкиев

Мать: не указана

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Горбачева Лисафета (Лисафья)

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Горбачев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Горбачева Лисафета (Лисафья)

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Аксинья Иванова

Мать ребёнка: Горбачева Лисафета (Лисафья)

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Ефимия Иванова

Мать ребёнка: Горбачева Лисафета (Лисафья)

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Аксинья(Анисья)2 Иванова

Мать ребёнка: Горбачева Лисафета (Лисафья)

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбачев Елизар Иванов

Мать ребёнка: Горбачева Лисафета (Лисафья)

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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