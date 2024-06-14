Багаев Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багаев Борис Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаева Евгения Александровна
Мать ребёнка: Багаева (Юрова) Лилия Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаев Борис Александрович
Мать ребёнка: Багаева (Юрова) Лилия Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Багаева (Юрова) Лилия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно