Багаев Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаев Александр Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багаев Борис Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаева Евгения Александровна

Мать ребёнка: Багаева (Юрова) Лилия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаев Борис Александрович

Мать ребёнка: Багаева (Юрова) Лилия Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Багаева (Юрова) Лилия Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаева (Юрова) Лилия Юрьевна

Смерть
Неизвестно

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