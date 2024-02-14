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Байбулатов Камиль Бахтигареевич

Место рождения

Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган

Дата рождения

1916

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Байбулатов Камиль Бахтигареевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1916Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
29.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вахитова (Вахитова) Факия Гарифовна

Смерть
1990

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