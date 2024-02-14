Байбулатов Камиль Бахтигареевич
Место рожденияБашкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган
Дата рождения1916
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Байбулатов Камиль Бахтигареевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1916Башкирская АССР, Мелеузовский р-н, с. Зирган. Юбилейная картотека
Рождение ребёнка
29.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вахитова (Вахитова) Факия Гарифовна