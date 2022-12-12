Кислова Ксения Силуанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислова Ксения Силуанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киселев Силуан Исидоров

Мать: Киселева Анна Семенова

Рождение ребёнка
12.06.1894

Сын: Кислов Иоанн Федоров

Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.12.1897

Сын: Кислов Игнатий Федоров

Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Кислов Иван Федоров

Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1903

Сын: Кислов Василий Федоров

Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.07.1909

Сын: Кислов Владимир Федоров

Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислов Федор Игнатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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