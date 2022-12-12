Кислова Ксения Силуанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киселев Силуан Исидоров
Мать: Киселева Анна Семенова
Рождение ребёнка
12.06.1894
Сын: Кислов Иоанн Федоров
Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов
Рождение ребёнка
13.12.1897
Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Кислов Иван Федоров
Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов
Рождение ребёнка
23.11.1903
Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов
Рождение ребёнка
07.07.1909
Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кислов Федор Игнатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Кислов Федор Игнатов
Смерть
Неизвестно