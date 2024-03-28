марция евфремия, евфимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения430
Дата смерти11.07.472
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: прокопий антемий
Отец ребёнка: флавий прокопий антемий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ромул
Отец ребёнка: флавий прокопий антемий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: маркиан
Отец ребёнка: флавий прокопий антемий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: антемиол
Отец ребёнка: флавий прокопий антемий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: алипия
Отец ребёнка: флавий прокопий антемий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.472