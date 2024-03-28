марция евфремия, евфимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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марция евфремия, евфимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

430

Дата смерти

11.07.472

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
430

Отец: маркиан

Мать: пульхерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: прокопий антемий

Отец ребёнка: флавий прокопий антемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ромул

Отец ребёнка: флавий прокопий антемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: маркиан

Отец ребёнка: флавий прокопий антемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: антемиол

Отец ребёнка: флавий прокопий антемий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: алипия

Отец ребёнка: флавий прокопий антемий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: флавий прокопий антемий

Смерть
11.07.472

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