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Воздвиженский Василий Ермиевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

21.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1890 ст.

Отец: Воздвиженский Ермий Васильевич

Мать: Воздвиженская (Миллер) Лидия Андреевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Преподаватель Астраханского Реального училища, состоящий в 8 классе Ермий Васильевич Воздвиженский православного вероисповедания и законная жена его Лидия Андреевна лютеранского вероисповедания. Восп... Показать все
Крещение
26.08.1890 ст.
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Астраханская Смоленская церковь
Бракосочетание
01.10.1918

Жена: Воздвиженская (Красовская) Мария Константиновна

Киев, Украинская ССР
Поручители по жениху: Виктор Александрович Журов по невесте: Военный лётчик Андрей Николаевич Воменский
Смерть
Неизвестно

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