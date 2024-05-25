Воздвиженский Василий Ермиевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1890 ст.
Преподаватель Астраханского Реального училища, состоящий в 8 классе Ермий Васильевич Воздвиженский православного вероисповедания и законная жена его Лидия Андреевна лютеранского вероисповедания. Восп... Показать все
Крещение
26.08.1890 ст.
Астраханская Смоленская церковь
Бракосочетание
01.10.1918
Киев, Украинская ССР
Поручители по жениху: Виктор Александрович Журов по невесте: Военный лётчик Андрей Николаевич Воменский
Смерть
Неизвестно