Илья Юдин 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Юдин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Иуда Дмитриев1789 г.р.
Супруги
Татьяна Осипова1825 г.р.
Федосья Парамонова1834 г.р.
Дети
Дарья Ильина1844 г.р.
Анна Ильина1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Иуда Дмитриев

Мать: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Парамонова

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Ильина

Мать ребёнка: Татьяна Осипова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Татьяна Осипова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Никифор Ильин

Мать ребёнка: Татьяна Осипова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

23

Рождение ребёнка
1856

Сын: Назар Ильин

Мать ребёнка: Федосья Парамонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ульяна Ильина

Мать ребёнка: Федосья Парамонова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Смерть
Неизвестно

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