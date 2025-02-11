Илья Юдин
мужской, родился 1820, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецИуда Дмитриев1789 г.р.
Супруги
Татьяна Осипова1825 г.р.
Федосья Парамонова1834 г.р.
Дети
Дарья Ильина1844 г.р.
Анна Ильина1848 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Иуда Дмитриев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Парамонова
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Ильина
Мать ребёнка: Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Татьяна Осипова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никифор Ильин
Мать ребёнка: Татьяна Осипова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1856
Сын: Назар Ильин
Мать ребёнка: Федосья Парамонова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ульяна Ильина
Мать ребёнка: Федосья Парамонова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно