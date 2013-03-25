Кривошеева (Булатова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1940
Дата смерти25.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1940
Отец: Александр
Мать: Карелина Наталья
Рождение ребёнка
23.03.1962
Сын: Кривошеев Альберт Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеев Василий Аверьянович
Рождение ребёнка
19.01.1968
Дочь: Абрамова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Кривошеев Василий Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеев Василий Аверьянович
Смерть
25.03.2013