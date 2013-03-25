Кривошеева (Булатова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева (Булатова) Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1940

Дата смерти

25.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1940

Отец: Александр

Мать: Карелина Наталья

Рождение ребёнка
23.03.1962

Сын: Кривошеев Альберт Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеев Василий Аверьянович

Рождение ребёнка
19.01.1968

Дочь: Абрамова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Кривошеев Василий Аверьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеев Василий Аверьянович

Смерть
25.03.2013
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