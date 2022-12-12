Серебряков (Арцатагорцян) Лазарь Маркосович)
Место рождения
Дата рождения28.03.1792
Дата смерти28.02.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1821
Сын: Серебряков Егор
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков (арцатагорцян) Николай
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков (арцатагорцян) Иван
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Марк
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия
Смерть
28.02.1862