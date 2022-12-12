Серебряков (Арцатагорцян) Лазарь Маркосович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков (Арцатагорцян) Лазарь Маркосович)

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Место рождения

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

28.03.1792

Дата смерти

28.02.1862

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
21.09.1821

Сын: Серебряков Егор

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков (арцатагорцян) Николай

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков (арцатагорцян) Иван

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Марк

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия

Смерть
28.02.1862
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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