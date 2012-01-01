Смышляев Сергей Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смышляев Сергей Артурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 или 1941 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смышляев Артур Борисович

Мать: Смышляева Валентина

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