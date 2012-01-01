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Смышляев Сергей Артурович
Смышляев Сергей Артурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Смышляев Артур Борисович
1930 или 1941 г.р.
Мать
Смышляева Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
ПА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Смышляев Артур Борисович
Мать:
Смышляева Валентина
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