Кузнецова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1907
Дочь: (Кузнецова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
10.01.1909
Дочь: (Кузнецова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
08.09.1910
Дочь: (Кузнецова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
25.09.1912
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Кузнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич
Место жительства
1917
Рождение ребёнка
27.05.1917
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
12.08.1918
Сын: Кузнецов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич
Смерть
Неизвестно