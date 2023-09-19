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Кузнецова Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
28.05.1907

Дочь: (Кузнецова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.01.1909

Дочь: (Кузнецова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.09.1910

Дочь: (Кузнецова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.09.1912

Сын: Кузнецов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Кузнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1917
Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.05.1917

Сын: Кузнецов Павел Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1918

Сын: Кузнецов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Кузнецов Иван Порфирьевич

Новобарачаты, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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