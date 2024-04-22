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Вьялкина Анна Никитична

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита

Мать: не указана

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.03.1871

Сын: Вьялкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.09.1875

Сын: Вьялкин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1877

Сын: Вьялкин Феодор Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.12.1880

Сын: Вьялкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Вьялкин Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Евфимий Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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