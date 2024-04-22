Вьялкина Анна Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита
Рождение ребёнка
22.03.1871
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
15.09.1875
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.07.1877
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.12.1880
Сын: Вьялкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Вьялкин Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Евфимий Яковлевич
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно