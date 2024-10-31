Задворнов Григорий Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Задворнов Григорий Семенович

Место рождения

Шумково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задворнов Семен Егорович

Мать: Задворнова Прасковья Алексеевна

Шумково
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задворнова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Задворнов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.

Сын: Задворнов Трифон Григорьевич

Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1787 ст.

Дочь: Задворнова Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1790 ст.

Дочь: Задворнова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1793 ст.

Дочь: Задворнова Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1795 ст.

Дочь: Задворнова Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна

Шумково, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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