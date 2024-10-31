Задворнов Григорий Семенович
Место рожденияШумково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Шумково
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Задворнов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1782 ст.
Сын: Задворнов Трифон Григорьевич
Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1787 ст.
Дочь: Задворнова Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
03.02.1790 ст.
Дочь: Задворнова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
12.01.1793 ст.
Дочь: Задворнова Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1795 ст.
Дочь: Задворнова Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Задворнова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно