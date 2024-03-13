Butz Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Butz Peter

Место рождения

Russia

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Butz Johannes

Мать: Katharina

Russia
Смерть
Неизвестно
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