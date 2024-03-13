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Butz Peter
Butz Peter
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Древо
Место рождения
Russia
Дата рождения
1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Butz Johannes
Мать
(Grüewald) Katharina
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Butz Johannes
Мать:
Katharina
Russia
Смерть
Неизвестно
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