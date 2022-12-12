Раца Василий
Место рождения
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиМежду 1790 и 1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Между 1774 и 1824
Крепостной помещичий крестьянин
Крещение
До 1774
Место жительства
Между 1774 и 1824
Бракосочетание
До 1790
Жена: Раца Феодосия
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Раца Феодосия
Похороны
Между 1790 и 1824
Смерть
Между 1790 и 1824
Гражданство
По 1812
Княжество Молдавское
Гражданство
С 1812
Россия