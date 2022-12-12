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Раца Василий

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Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Между 1790 и 1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
Между 1774 и 1824
Новоселица, Чернівецька область
Крепостной помещичий крестьянин
Крещение
До 1774
Новоселица, Чернівецька область
Место жительства
Между 1774 и 1824
Новоселица, Чернівецька область
Бракосочетание
До 1790

Жена: Раца Феодосия

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Раца Онуфрий Васильевич

Мать ребёнка: Раца Феодосия

Новоселица, Чернівецька область
Похороны
Между 1790 и 1824
Новоселица, Чернівецька область
Смерть
Между 1790 и 1824
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
По 1812
Новоселица, Чернівецька область
Княжество Молдавское
Гражданство
С 1812
Новоселица, Чернівецька область
Россия
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