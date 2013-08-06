Рогачёва Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачёва Софья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.2013

Отец: Рогачев Дмитрий

Мать: Яркина Елена Анатольевна

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