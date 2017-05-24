Кокуев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокуев Василий Николаевич

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Место рождения

Теренькино, Угличский район, Ярославская область

Дата рождения

28.01.1951

Дата смерти

24.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Теренькино, Угличский район, Ярославская область
Родился в Теренькино, жил в Москве и умер в Теренькино!!!!
Рождение ребёнка
17.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларкина Алла Ивановна

Смерть
24.05.2017
Теренькино, Угличский район, Ярославская область
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