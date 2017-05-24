Кокуев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1951
Дата смерти24.05.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Теренькино, жил в Москве и умер в Теренькино!!!!
Рождение ребёнка
17.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларкина Алла Ивановна
Смерть
24.05.2017