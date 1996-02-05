Сидоров Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1939
Дата смерти05.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1973
Сын: Сидоров Антон Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Похороны
05.02.1996
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"
Смерть
05.02.1996