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Сидоров Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1939

Дата смерти

05.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1973

Сын: Сидоров Антон Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Похороны
05.02.1996
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"
Смерть
05.02.1996
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