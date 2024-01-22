Зубова (Румянцева) Ларисса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.04.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1831 ст.
Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1833 ст.
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
10.10.1834 ст.
Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
06.05.1837 ст.
Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1839 ст.
Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
08.11.1840 ст.
Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1877 ст.