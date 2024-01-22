Зубова (Румянцева) Ларисса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубова (Румянцева) Ларисса Алексеевна

Зубова (Румянцева) Ларисса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.04.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1831 ст.

Сын: Зубов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1833 ст.

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
10.10.1834 ст.

Сын: Зубов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
06.05.1837 ст.

Сын: Зубов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.05.1839 ст.

Сын: Зубов Юлий Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич

Тихвин, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.11.1840 ст.

Сын: Зубов Эраст Михайлович

Отец ребёнка: Зубов Михаил Алексеевич

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Михаил Алексеевич

Смерть
13.04.1877 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close