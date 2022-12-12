Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Солдак Светлана Юрьевна
Солдак Светлана Юрьевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Киев
, Киевский уезд
Дата рождения
29.04.1988
Пол
Женский
Отец
Солдак Юрий Анатольевич
1949 г.р.
Мать
Солдак (Черняшевская) Валентина Всеволодовна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1988
Отец:
Солдак Юрий Анатольевич
Мать:
Солдак Валентина Всеволодовна
Киев
, Киевский уезд
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия