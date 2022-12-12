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Солдак Светлана Юрьевна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

29.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1988

Отец: Солдак Юрий Анатольевич

Мать: Солдак Валентина Всеволодовна

Киев, Киевский уезд
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