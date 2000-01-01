(Рода) Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1818
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-XW2J
Бракосочетание
13.11.1838
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31KM
Рождение ребёнка
20.12.1839
Дочь: Улияна Феодотовна
Отец ребёнка: Коломиец Феодот Гордеевич
Рождение ребёнка
13.12.1842
Дочь: Анна Феодотовна
Отец ребёнка: Коломиец Феодот Гордеевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-1WHV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-6HPT
Смерть
Неизвестно