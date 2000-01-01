(Рода) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рода) Екатерина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1818

Отец: Бондарь Константин Моисеевич

Мать: Рода Мария Варфоломеевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-XW2J
Бракосочетание
13.11.1838

Муж: Коломиец Феодот Гордеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-31KM
Рождение ребёнка
20.12.1839

Дочь: Улияна Феодотовна

Отец ребёнка: Коломиец Феодот Гордеевич

Рождение ребёнка
13.12.1842

Дочь: Анна Феодотовна

Отец ребёнка: Коломиец Феодот Гордеевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-1WHV https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQN-6HPT
Смерть
Неизвестно
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