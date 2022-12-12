Батыршин Кашаф Муллахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатыршин Кашаф Муллахметович

Батыршин Кашаф Муллахметович

avatar

Место рождения

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.12.1923

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1923

Отец: Батыршин Муллахмет Батыршович

Мать: Батыршина Кильнихаят

Галеево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Батыршина Ханузя Кашафовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close