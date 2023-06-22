Никифоров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Иван Васильевич

Никифоров Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Василий Никифорович

Мать: Мария Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1907

Сын: Никифоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1912

Сын: Никифоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Никифорова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.