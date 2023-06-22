Никифоров Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифоров Василий Никифорович
Мать: Мария Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1907
Сын: Никифоров Михаил Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1912
Сын: Никифоров Василий Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Никифорова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно