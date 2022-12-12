Москальский Максим Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москальский Роман Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Москальская Ефросинья Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Москальски Ефим Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Москальская Параскева Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Москальская Матрона Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москальский Матвей Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно