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Москальский Максим Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москальский Роман Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Москальская Ефросинья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Москальски Ефим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Москальская Параскева Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Москальская Матрона Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москальский Матвей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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