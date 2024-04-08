Дарья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Игнатьева

Дарья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Около 1831 г.р.
1836 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Сергеев

Рождение ребёнка
04.03.1836 ст.

Сын: Федот Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Сергеев

Михайловка, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Сергеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close