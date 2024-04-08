Дарья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Сергеев
Рождение ребёнка
04.03.1836 ст.
Сын: Федот Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Сергеев
Михайловка, Ильинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Сергеев
Смерть
Неизвестно