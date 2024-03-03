Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Агриппина Николаевна
варинаты: Климово (скорее) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFR-95DX?i=298&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRT-S9CV Мих Гора (Вряд ли, далеко) https://www.familysea... Показать все
Смерть
Неизвестно