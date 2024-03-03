Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

варинаты: Климово (скорее) https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFR-95DX?i=298&cc=1921824&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6PRT-S9CV Мих Гора (Вряд ли, далеко) https://www.familysea... Показать все
Смерть
Неизвестно
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