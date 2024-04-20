Шипицын Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шипицын Федор Иванов
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Харитинья Иванова
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Шипицын Викул Иванов
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова
Смерть
Неизвестно