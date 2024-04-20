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Шипицын Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шипицин (Шипицын) Иван Иванов

Мать: Шипицына Марфа Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Авдотья Феклистова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шипицын Федор Иванов

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шипицын Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Харитинья Иванова

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шипицын Викул Иванов

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шипицын Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Шипицына Авдотья Феклистова

Смерть
Неизвестно

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