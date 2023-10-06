Баумгартен (Шебеко) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баумгартен (Шебеко) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1861

Дата смерти

03.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1861

Отец: Шебеко Николай Игнатьевич

Мать: Шебеко Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.10.1895

Сын: Баумгартен Дмитрий Леонтьевич

Отец ребёнка: Баумгартен Леонтий Николаевнич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баумгартен Леонтий Николаевнич

Смерть
03.04.1932
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