Баумгартен (Шебеко) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1861
Дата смерти03.04.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1861
Отец: Шебеко Николай Игнатьевич
Мать: Шебеко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.10.1895
Сын: Баумгартен Дмитрий Леонтьевич
Отец ребёнка: Баумгартен Леонтий Николаевнич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1932