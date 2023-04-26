Черемухин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1900
Сын: Черемухин - Любомудров Вов Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния