Черемухин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемухин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1900

Сын: Черемухин - Любомудров Вов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Любомудрова Анна Федоровна

Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любомудрова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
Село Сампур , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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