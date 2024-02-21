Коротких Валерий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1968
Рождение ребёнка
08.03.1987
Сын: Коротких Дмитрий Валерьевич
Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1989
Сын: Коротких Никита Валерьевич
Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1990
Сын: Коротких Владислав Валерьевич
Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1990
Сын: Коротких Ярослав Валерьевич
Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна