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Коротких Валерий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1968

Отец: Коротких Александр Никитович

Мать: (Коротких) Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.03.1987

Сын: Коротких Дмитрий Валерьевич

Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1989

Сын: Коротких Никита Валерьевич

Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1990

Сын: Коротких Владислав Валерьевич

Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1990

Сын: Коротких Ярослав Валерьевич

Мать ребёнка: Толстоногова (Коротких) Елена Николаевна

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